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Головний сержант обіцяв бійцю переведення з фронту в тил за 4500 доларів

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 15:30
Головний сержант обіцяв бійцю переведення з фронту в тил за 4500 доларів
фото прокуратури

На Одещині повідомили про підозру головному сержанту, який просив у військового 4500 доларів за переведення з лінії бойового зіткнення до тилової частини.

Джерело: Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Деталі: Правоохоронці встановили, що головний сержант, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, одержав від чинного військовослужбовця однієї з "бойових" частин через посередника неправомірну вигоду в сумі 4500 дол. США. Такі кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини.

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25 червня 2024 року, безпосередньо під час передавання всієї суми неправомірної вигоди, головного сержанта затримали "на гарячому".

 

Наразі суд арештував підозрюваного з альтернативою застави в сумі 605 600 гривень.

Теми: криміналпрокуратураОдеська область
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