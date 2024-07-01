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Атеш: Росіяни встановили ЗРК прямо над пляжем у Севастополі

Анастасія ПроцПонеділок, 1 липня 2024, 15:37
Атеш: Росіяни встановили ЗРК прямо над пляжем у Севастополі
ФОТО: "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, у тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили установку ЗРК "Тор М2КМ"над пляжем, ставлячи під загрозу місцеве населення.

Джерело: "Атеш" у Telegram

Дослівно: "Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення".

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фото: "Атеш"
 
фото: "Атеш"

Теми: Кримпартизанизброя
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