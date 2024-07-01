В Одесі відкрили для купання ще 4 пляжі
Понеділок, 1 липня 2024, 15:56
Обласна військова адміністрація Одеської області вирішила дозволити відвідувати ще 4 пляжі у місті.
Джерело: повідомлення Одеської ОВА
Деталі: Йдеться про Інклюзивний пляж, пляж "True Man Sun of a Beach" і два пляжі "Red Line" в Аркадії.
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Влада обіцяє доповнювати список дозволених місць для відпочинку.
В мерії нагадали, що під час повітряної тривоги та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене.
7 червня в ОВА повідомили, що поступово відкриватимуть доступ до зон для купання та оздоровлення. Першою відкритою став пляж "Калетон". Загалом розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі.