Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Одесі відкрили для купання ще 4 пляжі

Олександр ШумілінПонеділок, 1 липня 2024, 15:56
В Одесі відкрили для купання ще 4 пляжі
Фото: Одеська ОВА

Обласна військова адміністрація Одеської області вирішила дозволити відвідувати ще 4 пляжі у місті.

Джерело: повідомлення Одеської ОВА

Деталі: Йдеться про Інклюзивний пляж, пляж "True Man Sun of a Beach" і два пляжі "Red Line" в Аркадії.

Реклама:

Влада обіцяє доповнювати список дозволених місць для відпочинку.

В мерії нагадали, що під час повітряної тривоги та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене.  

7 червня в ОВА повідомили, що поступово відкриватимуть доступ до зон для купання та оздоровлення. Першою відкритою став пляж "Калетон". Загалом розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі.

Теми: Одесатуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Одеса
Військові моряки врятували в Одесі п’ятьох людей, яких віднесло в море
З'явилося відео наслідків удару "Іскандерів" по Одесі
Вранці понеділка росіяни вдарили по Одесі "Іскандерами"
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: