Росіяни обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра: є потерпілі

У понеділок 1 липня російські війська обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Корабельний район міста Херсона під обстрілом! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Вже пролунало кілька вибухів, попередньо є постраждалі.



Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!".

Реклама:

Оновлено: За даними ОВА, через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали двоїє жінок.

В момент ворожого удару 75-річна херсонка знаходилася у будинку. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

Крім цього лікарі "швидкої" надали на місці меддопомогу 45-річній жінці, яка отримала вибухову травму, поранення спини та стегна.