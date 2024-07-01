Бербок: Дратують дискусії про допомогу Україні як благодійність

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Виступаючи в Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, вона виступила проти підходу, в якому допомогу Україні від агресії РФ вважають благодійним жестом.

Реклама:

"Дратують дискусії, в яких підтримку України розглядають як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді – інвестицією в нашу власну національну безпеку, захист миру й свободи", – зазначила Бербок.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН також зауважила, що "не може бути більшого національного інтересу, ніж це".

"Ми будемо захищати нашу Європу – кожен квадратний сантиметр нашої Європи – і нашу свободу", – запевнила глава МЗС Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомляли, що обсяг експортних ліцензій на військову техніку, виданих урядом Німеччини в першій половині 2024 року, становив щонайменше 7,48 мільярда євро, переважна більшість із них була призначена для України.

Минулого року німецький експорт озброєнь досягнув історичного максимуму, склавши 12,2 мільярда євро, з яких 4,4 мільярда євро припали на поставки озброєнь в Україну.

Після перших трьох місяців 2024 року Німеччина схвалила експорт в Україну зброї на 3,54 мільярда євро.