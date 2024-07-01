Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Справа про штурм Капітолія: Верховний суд США частково став на бік Трампа

Андрій Синявський, Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 18:40
Справа про штурм Капітолія: Верховний суд США частково став на бік Трампа
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО: GETTY IMAGES

Верховний суд США визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Це рішення, ймовірно, ще більше затягне судовий процес за звинуваченнями у підриві федеральних виборів, що розглядають проти експрезидента та майбутнього кандидата в очільники Білого дому від республіканців.

Реклама:

Рішенням шести суддів проти трьох суд постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно.

"Президент не користується імунітетом за свої неофіційні дії, і не все, що робить президент, є офіційним", – заявив голова Верховного суду Джон Робертс.

Команда Трампа просувала теорію "абсолютного імунітету", згідно з якою експрезиденти навіть після завершення повноважень не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, які вони вчинили під час перебування на посаді. Натомість єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент у Конгресі.

ВІДЕО ДНЯ

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія на початку січня відхилив аргументи експрезидента

Що передувало: На початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.

Водночас журі присяжних 30 травня 2024 року визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп обіцяв оскаржити вирок.

Теми: СШАТрампсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
США
До Києва прибула делегація членів Конгресу США
CNN: Військові бази США у Європі перевели в стан підвищеної готовності через загрозу теракту
Зеленський критикує США через позицію щодо України в НАТО: Це не політика лідерів світу
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: