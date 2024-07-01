Росіяни від Бахмута намагаються просунутися до Часового Яру і Кліщіївки – Генштаб

Російські війська від Бахмута знову намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки, за поточну добу сталося вже 121 бойове зіткнення.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Найбільше боїв від початку цієї доби відбувається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти не полишають активних спроб зламати нашу оборону на Сіверському, Торецькому, Лиманському та Куп’янському напрямках.

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Загалом, по всій лінії фронту сталося вже 121 бойове зіткнення".

Деталі: На Харківському напрямку захисники відбивали 6 штурмових дій противника в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

При цьому російський агресор продовжує тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Так, терористи завдали тут 7 ударів керованими авіабомбами (із застосуванням 11 КАБів). Поцілили в райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Тихе, Охримівка, Нескучне, Липці, Веселе.

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На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів - на локаціях Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами російська авіація.

На Лиманському напрямку загарбники не полишають спроб просунутися в бік Макіївки, Греківки та Невського. Загалом - 13 атак. Лише біля села Макіївка відбувалися вісім ворожих штурмів. Ситуація під контролем сил оборони.

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 18. Воїни відбивають штурмові дії агресора в районах Білогорівки (тільки біля цього селища росіяни вчиняли 11 атак), Івано-Дар’ївки, Спірного, Виїмки та Верхньокам’янського. По Сіверську окупанти вдарили трьома КАБами.

На Краматорському напрямку російські війська від Бахмута знову намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки. Наші воїни стали на заваді п’ятьом штурмовим діям ворога.

На Торецькому напрямку загарбники починали 13 атак - в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

Уже тривалий час найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку: з початку цієї доби - 37 (із них тривають 12). Найбільшу активність загарбник виявляє в районі Новоолександрівки - біля цього села 1 липня обліковано вже 13 російських атак. Також гарячі ділянки фронту цього дня в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Воздвиженка, Євгенівка, Нетайлове, Восход, Сокіл. По Вовчому ворог бив двома КАБами, по Олександрополю застосував некеровані авіаційні ракети.

На Курахівському напрямку захисники відбивали 6 штурмових спроб росіян біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки. По району села Костянтинівка агресор випустив два КАБи.

На Времівському напрямку противник отримує відсіч біля населених пунктів Водяне, Урожайне і Макарівка. Тут, з початку дня, зафіксовано 8 штурмових спроб агресора. Керованими авіабомбами росіяни атакували Берестку, Веселий Гай, Велику Новосілку й Одрадне.

На Оріхівському напрямку під ударами НАРів опинилися райони н.п. Роботине й Лобкове. Окупанти намагаються просунутися з Новопокровки на Новоданилівку, отримують гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку відбулися три бойові зіткнення на плацдармах, безуспішно для ворога. По Гаврилівці і Бургунці росіяни застосували по два КАБи. Ольгівку атакували НАРами.

На решті напрямків – без суттєвих змін.

Продовжують зазнавати артилерійських обстрілів з території РФ прикордонні села Чернігівської і Сумської областей. Так, 1 липня постраждали Єліне, Блешня, Галаганівка, Леонівка, Старикове, Новодмитрівка, Миропільське, Миропілля, Локня, Могриця, Велика Рибиця, Павлівка.