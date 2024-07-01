Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Севастополі лунали вибухи і піднявся дим, гауляйтер пише про "роботу ППО"

Альона Мазуренко Понеділок, 1 липня 2024, 20:25
У Севастополі лунали вибухи і піднявся дим, гауляйтер пише про роботу ППО
скриншот Крим.Реалії

У Севастополі та Балаклаві, що в окупованому Криму, пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "роботу ППО" і 4 збиті цілі. 

Деталі: "Крим.Реалії", "Крымский ветер", Розважаєв у Telegram

Деталі: Місцеві ЗМІ зазначають, що жителі Севастополя чули вибухи в стороні Фіолента. Також повідомляють про дим у районі Балаклавської ТЕС.

Реклама:

Развожаєв заявив про "роботу ППО". Підконтрольні РФ канали традиційно підтримують ці заяви.

За словами російського ставленика, над акваторією і в районі Балаклави ППО окупантів нібито знищила 4 повітряні цілі. 

 

Він заявив, що уламки впали у Балаклавському районі і прибережній зоні, а інформація про пошкодження наразі з'ясовується. 

ВІДЕО ДНЯ

Водночас у місцевих пабліках повідомляють про стовп диму, який піднявся після вибуху.

Теми: Кримвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Атеш: Росіяни встановили ЗРК прямо над пляжем у Севастополі
По всій території України оголошували тривогу: в повітрі були два МіГи
Росіяни від Бахмута намагаються просунутися до Часового Яру і Кліщіївки – Генштаб
Зеленський: Липень може принести Україні ще більше сили в захисті неба
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: