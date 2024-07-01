У Севастополі лунали вибухи і піднявся дим, гауляйтер пише про "роботу ППО"

У Севастополі та Балаклаві, що в окупованому Криму, пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "роботу ППО" і 4 збиті цілі.

Деталі: "Крим.Реалії", "Крымский ветер", Розважаєв у Telegram

Деталі: Місцеві ЗМІ зазначають, що жителі Севастополя чули вибухи в стороні Фіолента. Також повідомляють про дим у районі Балаклавської ТЕС.

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Развожаєв заявив про "роботу ППО". Підконтрольні РФ канали традиційно підтримують ці заяви.

За словами російського ставленика, над акваторією і в районі Балаклави ППО окупантів нібито знищила 4 повітряні цілі.

Він заявив, що уламки впали у Балаклавському районі і прибережній зоні, а інформація про пошкодження наразі з'ясовується.

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Водночас у місцевих пабліках повідомляють про стовп диму, який піднявся після вибуху.