Бійці 3-ї штурмової за тиждень знешкодили на Харківщині 500 окупантів 

Захисники третьої окремої штурмової бригади знищили за тиждень на Харківському напрямку 500 окупантів, танк та 152-мм гармату.

Джерело: Третя окрема штурмова

Дослівно: "500 ліквідованих окупантів, танк та 152-мм гармата — робота Третьої штурмової на Харківщині.

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Це свіжі дані про втрати ворога за останній тиждень на Харківщині. Окупанти ведуть активні штурмові дії, і бригадні підрозділи їх розбивають".

Деталі: Захисники повідомили, що на цій ділянці фронту ліквідували ще майже батальйон противника:

301 окупант — трьохсотий;

154 окупанти — утилізовано.

Також бійці знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк, три безпілотні розвідники ZALA, радіолокаційну станцію, антени і РЕБ.