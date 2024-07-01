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Бійці 3-ї штурмової за тиждень знешкодили на Харківщині 500 окупантів 

Альона Мазуренко Понеділок, 1 липня 2024, 21:37
Бійці 3-ї штурмової за тиждень знешкодили на Харківщині 500 окупантів 
ілюстративне фото 3-тя ОШБР

Захисники третьої окремої штурмової бригади знищили за тиждень на Харківському напрямку 500 окупантів, танк та 152-мм гармату.

Джерело: Третя окрема штурмова 

Дослівно: "500 ліквідованих окупантів, танк та 152-мм гармата — робота Третьої штурмової на Харківщині. 

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Це свіжі дані про втрати ворога за останній тиждень на Харківщині. Окупанти ведуть активні штурмові дії, і бригадні підрозділи їх розбивають".

Деталі: Захисники повідомили, що на цій ділянці фронту ліквідували ще майже батальйон противника:

  • 301 окупант — трьохсотий;
  • 154 окупанти — утилізовано.

Також бійці знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк, три безпілотні розвідники ZALA, радіолокаційну станцію, антени і РЕБ.

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Теми: Харківська областьвійна
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