Бійці 3-ї штурмової за тиждень знешкодили на Харківщині 500 окупантів
Понеділок, 1 липня 2024, 21:37
Захисники третьої окремої штурмової бригади знищили за тиждень на Харківському напрямку 500 окупантів, танк та 152-мм гармату.
Джерело: Третя окрема штурмова
Дослівно: "500 ліквідованих окупантів, танк та 152-мм гармата — робота Третьої штурмової на Харківщині.
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Це свіжі дані про втрати ворога за останній тиждень на Харківщині. Окупанти ведуть активні штурмові дії, і бригадні підрозділи їх розбивають".
Деталі: Захисники повідомили, що на цій ділянці фронту ліквідували ще майже батальйон противника:
- 301 окупант — трьохсотий;
- 154 окупанти — утилізовано.
Також бійці знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк, три безпілотні розвідники ZALA, радіолокаційну станцію, антени і РЕБ.
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