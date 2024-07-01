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14% словаків хотіли б, щоб Росія перемогла Україну, найбільше таких – серед виборців Фіцо

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 1 липня 2024, 22:17
14% словаків хотіли б, щоб Росія перемогла Україну, найбільше таких – серед виборців Фіцо
Роберт Фіцо. фото: Getty Images

14% мешканців Словаччини хотіли б, щоб Росія перемогла у війні проти України, 33% опитаних бажають перемоги Україні.

Джерело: опитування агентства Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO), яке в понеділок опублікувало видання Denník N, "Європейська правда"

Деталі: Майже 40% словаків хочуть, щоб конфлікт в Україні завершився "тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін".

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33% словаків бажають перемоги Україні, 14% вітали б перемогу Росії, а ще 14% респондентів відповіли на питання, що не знають або що їм байдуже.

Перемоги Росії найбільше бажають виборці найсильнішої урядової партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD, а це майже 35% опитаних. Лише 5% виборців партії Smer бажають перемоги Україні. 34% виборців позапарламентського руху "Республіка", який був створений у 2021 році шляхом відколу від Народної партії "Наша Словаччина" Мар'яна Котлеби, хочуть перемоги Росії.

Однак лише 5% опитаних виборців другої за силою урядової партії "Голос" бажають перемоги Росії. Понад 25% прихильників партії "Голос" бажають перемоги Україні. Близько 19% виборців Словацької національної партії (SNS) хочуть перемоги Росії. Серед виборців SNS переважає відповідь "тимчасовий мир без перемоги однієї зі сторін".

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Зовсім іншими були відповіді виборців опозиційних партій. Лише менше відсотка виборців партії "Прогресивна Словаччина" (PS) Міхала Шимечки і лише п'ять зі ста виборців партії "Свобода і солідарність" (SaS) хочуть перемоги Росії. 77% виборців PS і 55% виборців SaS хочуть перемоги України. Мінімальна кількість прихильників перемоги Росії також серед виборців руху "Словаччина" експрем'єр-міністра Ігоря Матовича.

Частка людей у Словаччині, які бажають перемоги Росії, зростає з віком респондентів. "У віці від 16 до 24 років вона становила незначні чотири відсотки, у випадку найстаршого покоління 65 плюс – до 20 відсотків", – повідомив Denník N. Перемоги України бажають 43% наймолодших респондентів і лише 27% респондентів найстаршої вікової групи.

Нагадаємо:

  • Швидкий вступ України до Європейського Союзу має найнижчу підтримку в Чехії серед чотирьох країн Вишеградської групи (Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина).
  • Інше опитування показало, що половина жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу.

Теми: СловаччинаопитуваннявійнаРосія
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