ЗМІ з’ясували, хто курує "Епіцентри" в окупації і до чого там "слід Королевської"

Українські будівельні гіпермаркети "Епіцентр" на окупованих територіях контролює Олександр Якубовський, який виявився бізнес-партнером рідного брата колишньої народною депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Під час окупації Херсону у 2022 року російські військові увірвалися до двох гіпермаркетів мережі "Епіцентр".

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Тоді окупанти заявили, що торгівля буде продовжуватися під керівництвом росіян. Один з працівників херсонського "Епіцентру" розповів, що до них прийшов чоловік, який заявив, що буде курувати ці магазини: "Він сказав, що він з Росії. Прізвище – Якубовський. По батькові – Леонідович".

Мережа "Епіцентр" повернула контроль над херсонськими гіпермаркетами після звільнення міста. Але протягом 2023-2024 років внаслідок обстрілів РФ обидва торговельні центри згоріли.

А "головний від РФ" із прізвищем Якубовський став власником "Епіцентрів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей (відповідно до російського законодавства).

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Журналісти з’ясували, що "Леонідович" бізнесмен, пов’язаним із колишньою народною депутаткою від ОПЗЖ Наталією Королевською, яку з лютого 2023-го року розшукують українські правоохоронці, і яка, як виявили журналісти, відтоді пересувається між Дубаєм (ОАЕ) та Москвою.

В окупованому у 2014 році Луганську "Епіцентр" перейменували (він став "Стройцентром") і "націоналізували".

У 2015-му вести діяльність у гіпермаркеті почало так зване "державне підприємство" – "ГУП "Стройцентр".

У 2021 році за адресою луганського гіпермаркету зареєстрували приватну фірму з назвою – ООО "Стройцентр".

Епіцентр в окупованому Луганську

Журналісти встановили, що після повномасштабного вторгнення саме ця компанія здійснює торгівлю у колишньому луганському "Епіцентрі": на касових чеках вказаний податковий номер та назва згаданого ООО "Стройцентр".

Директором компанії виявився Якубовський Олександр Леонідович, який у червні 2022-го в окупованому тоді Херсоні переконував працівників "Епіцентру", що є "головним".

Він – директор ООО "Стройцентр" і співвласник частки в 45% цієї компанії через ООО "Универсал-Юг" (заснована у Краснодарі, РФ).

Його "панування" в структурі колишніх "Епіцентрів" поширилось і на гіпермаркети на Запоріжжі, які потрапили під окупацію після повномасштабного вторгнення.

Так, Якубовський співволодіє компанією "Стройцентр-Запорожье", яка зареєстрована за законодавством РФ в окупованому Мелітополі на вулиці Єкатерини Великої, 172/6. Це адреса колишнього "Епіцентру" (до вторгнення російської армії вулиця мала назву називалася Інтеркультурною).

Таким чином, Якубовський володіє значними частками в компаніях, що торгують не лише в колишньому "Епіцентрі" в Луганську, а й в окупованому після 2022 року Мелітополі.

Журналісти зателефонували Якубовському і попросили прокоментувати виявлені у цьому розслідуванні факти. Він заявив: "Я не розумію, ким окупована Луганщина. Росіянами? Це недостовірна інформація".

Після цього поклав слухавку і на подальші дзвінки не відповідав.

Окремо журналісти звернулися по коментар до "Епіцентру". У PR-департаменті мережі повідомили: "ТОВ "Епіцентр К" не контролює діяльність у торгових центрах, які знаходяться у Луганську (з 2014 року) та Мелітополі (з 2022 року, після повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України та окупації міста). Нам невідомо, хто здійснює діяльність в зазначених торгових центрах після втрати контролю над ними".

Якубовський має і російське, й українське громадянство. В Україні він також є засновником двох підприємств.

Зокрема, українського ТОВ "Універсал-Трейд", "прописаного" у Луганську на вулиці Газети Луганської Правди, 153в. Ця адреса фігурує як місце реєстрації луганського "Стройцентру" у "розпорядженні" окупаційної адміністрації Запорізької області. Цим документом мережу "Меблі Нова" передали в управління "Стройцентру".

Партнером Якубовського в "Універсал-трейді" щонайменше до 2008 року був Олег Погодін. Відповідно до українського реєстру, вони разом досі є співзасновниками іншої української компанії – "Інтертрейд".

Погодін – давній соратник Королевської. У 2007 році, коли Королевська була членкинею БЮТ, він теж балотувався до Верховної ради від цієї політичної сили, у 2012 році, коли Королевська створила власний проєкт "Україна – Вперед!", отримав 29 місце у її виборчому списку до парламенту.

За часів президентства Віктора Януковича Погодін працював першим заступником міністерки соціальної політики Королевської в уряді Миколи Азарова. А на виборах у 2019 році боровся за депутатський мандат вже від ОПЗЖ у Донецькій області. Місцеві ЗМІ писали про скандал, який зчинила Королевська під час підрахунку голосів. Після програшу Погодіна вона намагалася через суд оскаржити результатів виборів.

Також Якубовський – бізнес-партнер рідного брата ексдепутатки – Костянтина Королевського – колишнього російського чиновника.

Разом вони є співзасновниками російської компанії "ЮБС", зареєстрованої в Криму. У матеріалі Центру журналістських розслідувань "Брат Королевської розширює бізнес у Криму" йдеться, що саме Якубовський був сполучною ланкою та директором підприємств Королевського на анексованому півострові.

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