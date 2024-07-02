Кулеба: Росію не обрали до Економічної і соціальної рада ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН – Економічної і соціальної рада ООН (ЕКОСОР).

Джерело: Кулеба в мережі Х

Пряма мова: "Сьогодні (1 липня – ред.) відбувся 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР, одного з шести головних органів ООН.

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Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах".

Довідково: ЕКОСОР – головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.