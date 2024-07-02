Росіяни атакували Сумщину дронами, скидали ВОГ і міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області: атакували FPV-дронами, скидали ВОГ і міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Шалигинській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, 6 вибухів.
По Краснопільській громаді були мінометні обстріли, удар БпЛА типу "Ланцет", обстріл із стольної артилерії – 18 вибухів.
В Юнаківській громаді зафіксували удар FPV-дроном, обстріл із стольної артилерії, скид з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ – 31 вибух.
По Миропільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії, 16 вибухів.
На територію Хотінської громади ворог скинув 8 мін.
По Білопільській громаді здійснив удари FPV-дронами, обстріли зі ствольної артилерії та мінометів – 8 вибухів.
По Великописарівській громаді росіяни били з мінометів, 3 вибухи.
По Ворожбянській громаді був удар FPV-дроном, 1 вибух.
У Середино-Будській громаді зафіксували удар FPV-дроном, 1 вибух.