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Росіяни атакували Сумщину дронами, скидали ВОГ і міни

Ольга Глущенко Вівторок, 2 липня 2024, 02:58
Росіяни атакували Сумщину дронами, скидали ВОГ і міни
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області: атакували FPV-дронами, скидали ВОГ і міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Шалигинській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, 6 вибухів.

По Краснопільській громаді були мінометні обстріли, удар БпЛА типу "Ланцет", обстріл із стольної артилерії – 18 вибухів.

В Юнаківській громаді зафіксували удар FPV-дроном, обстріл із стольної артилерії, скид з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ – 31 вибух.

ВІДЕО ДНЯ

По Миропільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії, 16 вибухів.

На територію Хотінської громади ворог скинув 8 мін.

По Білопільській громаді здійснив удари FPV-дронами, обстріли зі ствольної артилерії та мінометів – 8 вибухів.

По Великописарівській громаді росіяни били з мінометів, 3 вибухи.

По Ворожбянській громаді був удар FPV-дроном, 1 вибух.

У Середино-Будській громаді зафіксували удар FPV-дроном, 1 вибух.

Теми: Сумська областьвибухобстріл
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