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Росія використає головування в РБ ООН для демонстрації сили і впливу в міжнародній системі – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 2 липня 2024, 04:00
Росія використає головування в РБ ООН для демонстрації сили і впливу в міжнародній системі – ISW
фото: Getty Images

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проекції сили і впливу в міжнародній системі.

Джерело: ISW

Деталі: Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у РБ ООН 1 липня.

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Аналітики припускають, що РФ, ймовірно, буде використовувати цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров буде головувати на дебатах у РБ ООН 16 та 17 липня.

За оцінками ISW, під час головування Росії у квітні 2023 року Росія використовувала своє головування в РБ ООН для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі.

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Експерти зазначали, що Росія використовує своє право вето в РБ ООН як основу для проекції сили.

Кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно запустили інформаційні операції, спрямовані на те, щоб зняти з себе відповідальність за документально підтверджені порушення міжнародного права, скоєні Росією в Україні, і, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в РБ ООН.

Ключові висновки ISW за 1 липня:

  • Глава МВС Росії Володимир Колокольцев похвалився, що російська влада збільшила кількість затримань і судових переслідувань, пов'язаних з нелегальною міграцією в Росію, і закликав російський уряд посилити боротьбу з нелегальною міграцією.
  • Росія вперше з квітня 2023 року перебрала на себе місячне головування в РБ ООН за ротаційнім принципом 1 липня і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично.
  • Міністерство об'єднання Південної Кореї оголосило 1 липня, що північнокорейський державний телеканал "Корейське центральне телебачення" перейшов на трансляцію через російські супутники замість китайських, що, як повідомляється, вплинуло на здатність Південної Кореї контролювати північнокорейське державне ТБ.
  • Угорщина перебрала на себе піврічне ротаційне головування в Раді Європейського Союзу 1 липня.
  • Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, а російські війська – біля Авдіївки.
  • У російському інформаційному просторі продовжують обговорюватися випадки жорстокого поводження з пораненими та інвалідами російських військовослужбовців в Україні.

Теми: РосіяООН
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