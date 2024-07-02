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Орбан уже приїхав до Києва

Ірина Балачук, Марія ЄмецьВівторок, 2 липня 2024, 09:24
Орбан уже приїхав до Києва
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня − це його перший візит за багато років.  

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що кортеж прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини.

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Видання нагадує, що Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем. 

Очікуються, що у вівторок відбудуться переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці минулого тижня Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі. 
  • Тоді "ЄвроПравді" стало відомо, що угорський лідер наступного (тобто вже цього) тижня може зустрітися із Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.
  • Перед цим, як елемент домовленості для запуску переговорів про вступ України до ЄС, Україна погодилася виконати низку умов Угорщини, про зміст яких повідомила "Європейська правда", однак частина цих умов є нереалістичними для виконання, і узгодження цього очевидно потребує домовленостей на рівні лідерів.
  • З 1 липня Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС за ротаційним принципом, перейнявши цю роль від Бельгії, Зеленський привітав Будапешт з початком головування.  

Теми: ОрбанКиїв
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