Орбан уже приїхав до Києва
Вівторок, 2 липня 2024, 09:24
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня − це його перший візит за багато років.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що кортеж прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини.
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Видання нагадує, що Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.
Очікуються, що у вівторок відбудуться переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Наприкінці минулого тижня Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.
- Тоді "ЄвроПравді" стало відомо, що угорський лідер наступного (тобто вже цього) тижня може зустрітися із Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.
- Перед цим, як елемент домовленості для запуску переговорів про вступ України до ЄС, Україна погодилася виконати низку умов Угорщини, про зміст яких повідомила "Європейська правда", однак частина цих умов є нереалістичними для виконання, і узгодження цього очевидно потребує домовленостей на рівні лідерів.
- З 1 липня Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС за ротаційним принципом, перейнявши цю роль від Бельгії, Зеленський привітав Будапешт з початком головування.