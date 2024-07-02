Орбан уже приїхав до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня − це його перший візит за багато років.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що кортеж прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини.

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Видання нагадує, що Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.

Очікуються, що у вівторок відбудуться переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.

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