Прикордонники показали "снайперську дуель" артилерії у Часовому Яру

У Часовому Яру Донецької області прикордонники знищують ворога з артилерії зі снайперською точністю.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "На Бахмутському напрямку прикордонники прицільно б’ють із гармати по російських окупантах. Прилетіло у самісіньке вікно і не тільки".

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Деталі: "Дві гармати 105-го калібру. Були такі дні, що 90 пострілів на день. І вони дуже-дуже класно працювали. Грубо кажучи, така собі була велика артилерійська снайперка", – розповідає на відео один із бійців.

Втрати противника уточнюються.