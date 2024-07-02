Прикордонники показали "снайперську дуель" артилерії у Часовому Яру
Вівторок, 2 липня 2024, 10:25
У Часовому Яру Донецької області прикордонники знищують ворога з артилерії зі снайперською точністю.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Дослівно: "На Бахмутському напрямку прикордонники прицільно б’ють із гармати по російських окупантах. Прилетіло у самісіньке вікно і не тільки".
Реклама:
Деталі: "Дві гармати 105-го калібру. Були такі дні, що 90 пострілів на день. І вони дуже-дуже класно працювали. Грубо кажучи, така собі була велика артилерійська снайперка", – розповідає на відео один із бійців.
Втрати противника уточнюються.