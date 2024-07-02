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44% українців бачать єдність у суспільстві, утричі менше – говорять про роз’єднаність

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 липня 2024, 11:16
44% українців бачать єдність у суспільстві, утричі менше – говорять про роз’єднаність
Фото: Getty Images

Близько половини українців, або 44% вважають, що в українському суспільстві зараз є єдність, 15% вбачають роз’єднаність, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Джерело: опитування КМІС 16 -22 травня 2024 року

Деталі: За даними опитування, 10% з числа опитаних вважають, що панує повна єдність, а решта 34% скоріше схиляються до думки, що є єдність.

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Утричі менше респондентів, або 15%, вважають, що зараз в Україні варто говорити про роз’єднаність. Разом з цим третина українців, або 36% вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".

 

Серед тих, хто вбачає роз’єднаність у суспільстві, пояснювали це соціологам випадками корупції (16%); мовним питанням (14%); браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%).

Також мова йшла про несправедливість, що різні люди по-різному відчувають війну (11%); брак взаєморозуміння та взаємодопомоги, "кожен сам за себе" (9%); наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%).

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Хоча у всіх регіонах не більше чверті говорять про переважання саме роз’єднаності, але водночас, за даними опитування, є тренд до зниження оцінки єдності із Заходу на Схід. Якщо на Заході 50% бачать саме єдність, то далі показник знижується до 36% на Сході (водночас із 8% до 25% зростає частка тих, хто бачить саме роз’єднаність).

Довідково: Опитування проводилось 16 - 22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Україні територія).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Теми: опитуванняУкраїна
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