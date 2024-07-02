Окупанти масованим вогнем криють Херсон: є поранені

Російські війська 2 липня активно обстрілюють місто Херсон.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко



Дослівно ОВА: ""Швидка" доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.



За попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян (станом на 11.20, ОВА дає дані про трьох поранених -ред.). Залишайтеся у безпечних місцях!".

Деталі: За даними Мрочка, 54-річний потерпілий потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.

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Ще один постраждалий – чоловік 80 років – отримав осколкові поранення грудної клітини, правої кисті та лівої стопи. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Травми він отримав внаслідок артобстрілу Корабельного району міста, де знаходився на подвір'ї свого будинку.

Що передувало: В ніч на 2 липня армія РФ також масовано обстрілювала центральну частину Херсона.

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