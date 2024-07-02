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Окупанти масованим вогнем криють Херсон: є поранені

Валентина РоманенкоВівторок, 2 липня 2024, 11:30
Окупанти масованим вогнем криють Херсон: є поранені
ілюстрація МВА

Російські війська 2 липня активно обстрілюють місто Херсон.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно ОВА: ""Швидка" доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян (станом на 11.20, ОВА дає дані про трьох поранених -ред.). Залишайтеся у безпечних місцях!".

Деталі: За даними Мрочка, 54-річний потерпілий потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.

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Ще один постраждалий – чоловік 80 років – отримав  осколкові поранення грудної клітини, правої кисті та лівої стопи. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Травми він отримав внаслідок артобстрілу Корабельного району міста, де знаходився на подвір'ї свого будинку.

Що передувало: В ніч на 2 липня армія РФ також масовано обстрілювала центральну частину Херсона.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля.

Виникло декілька пожеж.

Рятувальники, що приїхали ліквідувати загорання, потрапили під повторний обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

Теми: Херсонракетний ударвійна
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