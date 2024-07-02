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Спартц висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї

Ірина Балачук, Христина БондарєваВівторок, 2 липня 2024, 11:57
Спартц висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї
Представниця Республіканської партії США Вікторія Спартц. Фото Gettyimages

Представниці Республіканської партії США Вікторії Спартц, яка походить з України, висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї в міжнародному аеропорту у Вірджинії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News 

Деталі: За словами представника Управління аеропортів столичного округу Вашингтон, Спартц висунули звинувачення в п'ятницю. Вона порушила закон штату Вірджинія про небезпечне використання вогнепальної або іншої зброї. Закон кваліфікує як злочин "володіння або транспортування" пістолета або іншої небезпечної зброї "до будь-якого термінала аеропорту авіаперевізника". 

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Прессекретар Спартц повідомив, що це сталося перед міжнародним вильотом представниці Конгресу з аеропорту Даллеса на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.

Пряма мова прессекретаря: "Минулої п'ятниці конгресвумен Спартц випадково пронесла у своїй валізі порожній пістолет без магазину і набоїв, про наявність якого в кишені валізи вона не знала, коли проходила контроль безпеки в аеропорту Даллеса. Спартц отримала юридичне повідомлення і продовжила свій міжнародний рейс на засідання ПА ОБСЄ в Європі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймериз в Індіані у травні та найімовірніше проведе у Конгресі США ще один термін.
  • Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймериз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млрд доларів.
  • Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.

Теми: США
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