Спартц висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї

Представниці Республіканської партії США Вікторії Спартц, яка походить з України, висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї в міжнародному аеропорту у Вірджинії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: За словами представника Управління аеропортів столичного округу Вашингтон, Спартц висунули звинувачення в п'ятницю. Вона порушила закон штату Вірджинія про небезпечне використання вогнепальної або іншої зброї. Закон кваліфікує як злочин "володіння або транспортування" пістолета або іншої небезпечної зброї "до будь-якого термінала аеропорту авіаперевізника".

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Прессекретар Спартц повідомив, що це сталося перед міжнародним вильотом представниці Конгресу з аеропорту Даллеса на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.

Пряма мова прессекретаря: "Минулої п'ятниці конгресвумен Спартц випадково пронесла у своїй валізі порожній пістолет без магазину і набоїв, про наявність якого в кишені валізи вона не знала, коли проходила контроль безпеки в аеропорту Даллеса. Спартц отримала юридичне повідомлення і продовжила свій міжнародний рейс на засідання ПА ОБСЄ в Європі".

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