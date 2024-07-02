Зеленський та майбутній генсек НАТО Рютте обговорили співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Марком Рютте, який у жовтні почне роботу на посту генсека НАТО, залишивши посаду прем’єра Нідерландів.

Джерело: Зеленський розповів у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава держави подякував йому за те, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України – за "усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку".

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I had a phone call with my friend, Mark Rutte. I sincerely thanked him for everything he, his government, and the people of the Netherlands have done for Ukraine – all the timely and extensive defense, humanitarian, and political support.



We will continue to stay in touch as he… pic.twitter.com/1QBsn78SIM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2024

Зеленський сказав, що вони з Рютте продовжать залишатися на зв’язку вже як із новим генеральним секретарем НАТО. Президент привітав Рютте з призначенням та обговорив із ним майбутню взаємодію України з Альянсом.

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