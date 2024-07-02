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Зеленський та майбутній генсек НАТО Рютте обговорили співпрацю

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 2 липня 2024, 13:06
Зеленський та майбутній генсек НАТО Рютте обговорили співпрацю
Володимир Зеленський, марк Рютте, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Марком Рютте, який у жовтні почне роботу на посту генсека НАТО, залишивши посаду прем’єра Нідерландів.

Джерело: Зеленський розповів у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава держави подякував йому за те, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України – за "усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку".

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Зеленський сказав, що вони з Рютте продовжать залишатися на зв’язку вже як із новим генеральним секретарем НАТО. Президент привітав Рютте з призначенням та обговорив із ним майбутню взаємодію України з Альянсом.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 липня у Нідерландах офіційно приступив до роботи новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Діком Схоофом.
  • Рютте обіймав прем’єрську посаду найдовше у сучасній історії Нідерландів. 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити його наступним генсеком НАТО. 
  • До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Єнса Столтенберга.

Теми: ЗеленськийНАТО
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