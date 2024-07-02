Понад 180 кандидатів знімуться з виборів у Франції, щоб зупинити ультраправих

У вівторок опоненти "Національного об'єднання" у Франції посилили спроби відсторонити ультраправу партію від влади – майже дві сотні кандидатів заявили, що відмовляться від участі у другому турі виборів, щоб уникнути розколу голосів виборців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: За оцінками місцевих ЗМІ, на які посилається агентство, понад 180 кандидатів підтвердили, що не братимуть участі у недільному другому турі виборів до 577-місного національного парламенту Франції.

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Інші мають час до 18:00 за Парижем, щоб ухвалити аналогічне рішення.

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен вийшло на перше місце у першому турі голосування в неділю. Центристський табір Емманюеля Макрона опинився на третьому місці, а на другому – лівий "Новий народний фронт".

Водночас далеко не очевидно, що "Національне об'єднання" зможе отримати 289 місць, необхідних для більшості, а зняття їхніх опонентів з виборів може ще більше віддалити таку перспективу для ультраправих.

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За підрахунками соціологів, у першому турі "Національне об'єднання" могло отримати десь 250-300 мандатів. Але це було до тактичного зняття кандидатур і міжпартійних закликів до виборців підтримати того кандидата, який мав найкращі шанси на перемогу над місцевим суперником "Національного об'єднання".

"Матч ще не закінчився. Ми повинні мобілізувати всі наші сили", – прокоментувала представниця соціалістів, мер Парижа Анн Ідальго.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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