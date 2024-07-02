Зустріч Зеленського і Орбана: Україна та Угорщина готують договір про двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Джерело: заява лідерів двох країн у вівторок після зустрічі в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: У розмові з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу.

Реклама:

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", – заявив Володимир Зеленський.

Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", – сказав Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Віктор Орбан наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.

"Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо", – додав глава угорського уряду.

Віктор Орбан, чия держава з 1 липня почала головувати у ЄС, прибув до Києва вранці 2 липня з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни РФ.

Напередодні візиту Орбан анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні, а сам візит у вівторок пояснив тим, що угорське головування прагне вирішити виклики, які стоять перед Євросоюзом.

Речник угорського уряду підтвердив, що найважливішою темою переговорів Орбана у Києві стане можливість створення миру.