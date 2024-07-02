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Орбан на зустрічі з Зеленським пообіцяв відкрити першу українську школу в Угорщині

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловВівторок, 2 липня 2024, 14:17
Орбан на зустрічі з Зеленським пообіцяв відкрити першу українську школу в Угорщині
Віктор Орбан, Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський  та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прибув до Києва, під час переговорів домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Під час перемовин із угорським очільником уряду у вівторок у Києві президент України ініціював питання про освіту для українських дітей, які перебувають в Угорщині.

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Пряма мова Зеленського: "Зокрема, ми обговорили (з Віктором Орбаном) відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту".

Більше деталей: Віктор Орбан підтвердив, що українська сторона піднімала це питання і повністю підтримав ініціативу Зеленського. 

Він, зокрема, наголосив, що із приїздом до Угорщини великої кількості українських біженців з'явилася потреба для їхнього навчання. 

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"Українці і раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб, ми повинні піклуватись про цих людей… Тому я з великою радістю почув ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині", – відзначив Орбан.

Він пояснив, що зараз українські діти в угорських містах, зокрема в Будапешті, вчаться у багатьох різних школах, і ця система працює "непогано", але Угорщина розуміє також необхідність створення школи з українською мовою навчання.

"Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоби українці почували себе в Угорщині, як вдома", – додав Віктор Орбан.

Він не став пов'язувати це рішення із аналогічними очікуваннями від України, але згадав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини, що традиційно проживає на Закарпатті.

Нагадаємо:

  • За підсумками переговорів у Києві  Зеленський і прем’єр Угорщини Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.
  • Віктор Орбан, чия держава з 1 липня почала головувати у ЄС, прибув до Києва вранці 2 липня з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни РФ.

Теми: ОрбанЗеленськийУкраїнаУгорщина
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