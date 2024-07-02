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Орбан у Києві просив Зеленського про вигідне РФ припинення вогню

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоВівторок, 2 липня 2024, 14:37
Орбан у Києві просив Зеленського про вигідне РФ припинення вогню
Орбан і Зеленський у Києві. скриншот

Під час переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві прем'єр Угорщини Віктор Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній. 

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: У заявах для преси після закінчення двосторонніх перемовин 2 липня лідер Угорщини визнав, що пропонував українському колезі невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз. 

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Орбан наголосив, що не є противником також українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.

"Я розповів пану президенту, що його ініціативи потребують багато часу через правила міжнародної дипломатії. Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", – сказав Орбан.

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Утім, Орбан підкреслив, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

"Я дуже вдячний президенту за його відверту думку щодо цього питання", – заявив він, пообіцявши передати почуте іншим лідерам Євросоюзу. 

Зауважимо, що президент Зеленський у своєму виступі уникнув цього питання, однак він наголосив на тому, що Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії.

"Угорщина взяла участь у першому Саміті миру і підтримала комюніке саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки", – сказав Володимир Зеленський.

Що передувало: За підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.

Орбан також пообіцяв відкрити та фінансувати роботу першої української школи в Угорщині.

Теми: ОрбанУгорщинавійнаЗеленський
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