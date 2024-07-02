Синоптики попереджають, що до Києва наближається гроза
Вівторок, 2 липня 2024, 15:15
У найближчі три години зі збереженням до кінця доби 2 липня в Києві очікується гроза.
Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: За даними синоптиків, це І рівень небезпечності, жовтий.
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Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.