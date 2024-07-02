У Кремлі відреагували на поїздку Орбана до Києва

Прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Путіна нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Джерело: Пєсков 2 липня, його цитує російське агентство "Интерфакс"

Деталі: За словами речника російського правителя, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом прем'єра Угорщини до Києва. При цьому Пєсков запевнив, що Кремлі "нічого не очікують від цього візиту".

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"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – сказав Пєсков.

При цьому прессекретар зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

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