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У Кремлі відреагували на поїздку Орбана до Києва

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 2 липня 2024, 15:40
У Кремлі відреагували на поїздку Орбана до Києва
Орбан і Путін. ілюстраційне фото Getty Images

Прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Путіна нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Джерело: Пєсков 2 липня, його цитує російське агентство "Интерфакс"

Деталі: За словами речника російського правителя, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом прем'єра Угорщини до Києва. При цьому Пєсков запевнив, що Кремлі "нічого не очікують від цього візиту".

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"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – сказав Пєсков.

При цьому прессекретар зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Віктор Орбан заявив, що прибув до України практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі.
  • За підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.
  • Крім того, на перемовинах Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній. 
  • Віктор Орбан приїхав до України вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Угорщина не підтримує Україну зброєю та регулярно блокує на рівні ЄС рішення, покликані послабити Росію.

Теми: ОрбанПутін
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