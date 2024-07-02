Росіяни вдарили по Нікополю: загинули 2 жінки

Внаслідок удару росіян по Нікополю 2 липня загинули дві жінки.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Дослівно: "У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу".

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Деталі: Лисак також повідомив, що у райцентрі пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто.