Блінкен пояснив, що значить для США "успішна Україна"

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США в підсумку бачать Україну успішною країною, яка міцно стоятиме у військовій та економічній сферах, а також матиме міцну демократію.

Джерело: "Європейська правда", Блінкен під час виступу в Інституті Брукінгса у Вашингтоні

Деталі: Держсекретаря запитали, що США вважатимуть перемогою України та що НАТО готовий взяти на себе для забезпечення перемоги, яка збереже її суверенітет.

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"Що таке успіх? Для нас, думаю, успіх дуже зрозумілий. Це Україна, яка є сильною, успішною країною, що дедалі більше інтегрується із Заходом, та країна, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані", – зазначив він.

За його словами, Сполучені Штати проводять політику, яка забезпечує рух Києва в цьому напрямку. Він пояснив, що у військовій площині Україна вимушена боротися з агресією РФ, в чому їй допомагає коаліція з багатьох країн.

"Але також дуже важливо, щоб Україна розвивала здатність стримувати й захищатися від агресії в майбутньому протягом багатьох років. Президент Байден очолив зусилля, спрямовані на те, щоб понад 30 країн погодилися укласти двосторонні угоди про безпеку з Україною протягом десятиліття", – вказав Блінкен.

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Держсекретар зауважив, що США намагаються стимулювати приватні інвестиції в Україну, щоб "її економіка могла зростати й процвітати".

"Звісно, як для військового потенціалу, так і для економічного, потрібно, щоб були засоби ППО, щоб захистити території, в які ви інвестуєте. Ми працюємо над цим. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, коли відбудеться саміт НАТО, що відбудеться наступного тижня", – пообіцяв він.

Посадовець також наголосив, що початок переговорів ЄС про вступ є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме здійснювати необхідні реформи для зміцнення та поглиблення демократії.

"Кінцевий результат – це успішна країна, яка міцно стоїть у цих трьох сферах, і є найсильнішою відповіддю (лідеру РФ Володимиру) Путіну", – резюмував Блінкен.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

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