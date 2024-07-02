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Понад пів сотні людей загинули через тисняву на релігійному зібранні в Індії

Олександр ШумілінВівторок, 2 липня 2024, 17:04
Понад пів сотні людей загинули через тисняву на релігійному зібранні в Індії
Фото: Getty Images

Під час тисняви на індуїстському релігійному зібранні в північному індійському штаті Уттар-Прадеш загинули щонайменше 87 людей.

Джерело: Reuters із посиланням на телекомпанію NDTV

Деталі: Раніше місцева поліція повідомила про 60 загиблих.

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Тиснява сталася в селі приблизно в 200 км на південний схід від столиці країни Нью-Делі. Місцева влада повідомила, що великий натовп зібрався у відповідь на заклик місцевого релігійного лідера. Очевидці вказують, що коли люди намагалися залишити місце події, то виникла тиснява. Вихід з місця події був вузьким.

 Уттар-Прадеш - найбільш густонаселений штат Індії з населенням понад 200 мільйонів осіб. Його головний міністр наказав провести розслідування.

Теми: Індіянадзвичайна подія
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