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Пентагон не бачить, щоб КНДР відправляла своїх військових в Україну

Андрій Синявський, Олександр ШумілінВівторок, 2 липня 2024, 17:42
Пентагон не бачить, щоб КНДР відправляла своїх військових в Україну
Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів не мають підтверджень інформації про можливу відправку північнокорейських військ в Україну для їхньої участі у розв'язаній РФ війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Пентагону Сабріни Сінгх

Деталі: Представницю Міноборони США запитали, чи має відомство ознаки того, що КНДР відправила свої війська в Україну на підтримку Росії.

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"Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля РФ в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію", – зазначила вона.

Нещодавно глава Кремля Владімір Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Після цього речник Пентагону Пат Райдер зазначив, що можлива відправка військ КНДР в Україну – "це те, за чим необхідно стежити".

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"Я думаю, що на місці північнокорейського військового керівництва я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправки своїх військ на роль гарматного м'яса в незаконній війні проти України, бо ми бачили, яких втрат зазнають російські війська", – сказав він.

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Теми: КНДРСША
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