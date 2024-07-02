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Після поїздки на схід Сирський заявив про перспективи дронів і зміни до такмеду

Альона Мазуренко Вівторок, 2 липня 2024, 17:45
Після поїздки на схід Сирський заявив про перспективи дронів і зміни до такмеду
фото: Сирський у Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за підсумками роботи на сході відбудеться зустріч з командирами підрозділів БПЛА, де обміняються досвідом і обговорять розвиток цього перспективного виду зброї.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Тиждень працював на Східному фронті. Побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

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Насамперед хочу висловити вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв.

Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника".

Деталі: За його словами, на Покровському напрямку обстановка залишається складною. Там ворог вкотре провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні діі.

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Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами FPV-дронів.

Попри посилення підрозділів ЗСУ резервами, цей напрямок, за словами Сирського, потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

Головнокомандувач заявив, що нараз основним проблемним питанням для командирів є комплектування частин вмотивованими і підготовленими військовими.

Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА ворога.

Водночас, на боці українських захисників є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують.

Сирський також повідомив, що по приїзду приступить до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медсил.

Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки в умовах повного панування дронів на полі бою.

Також спланована зустріч з командирами підрозділів БПЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.

Теми: Сирськийвійнабезпілотники
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