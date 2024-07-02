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Глава Пентагону: США скоро оголосять про нову військову допомогу Україні на $2,3 млрд

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 2 липня 2024, 18:10
Глава Пентагону: США скоро оголосять про нову військову допомогу Україні на $2,3 млрд

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив у вівторок, що Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму 2,3 мільярда доларів, яка включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем ППО Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда", AP

Деталі: Заява щодо додаткової допомоги була зроблена під час зустрічі Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

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"Сполучені Штати найближчим часом оголосить про нову безпекову допомогу Україні на суму понад 2,3 мільярда доларів", – сказав Остін на початку зустрічі з Умєровим.

"Цей пакет... надасть більше засобів протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів", отриманих із запасів США, зазначив він.

Ця заява стала рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що Росія скинула понад 800 потужних керованих бомб на територію України лише за останній тиждень. Він закликав західних лідерів послабити обмеження на використання західної зброї для ураження військових цілей на території Росії. Зокрема, він сказав, що Україна потребує "необхідних засобів для знищення носіїв цих бомб, зокрема бойових літаків, де б вони не знаходилися".

Наприкінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена у рамках нового пакета допомоги на суму 150 мільйонів доларів надасть Україні, серед іншого, ракети-перехоплювачі до систем ППО HAWK.

США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Теми: СШАдопомога Українівійна
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