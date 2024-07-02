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Кількість постраждалих через російський удар по Харкову зросла до 4

Анастасія ПроцВівторок, 2 липня 2024, 20:49
Кількість постраждалих через російський удар по Харкову зросла до 4
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Армія РФ 2 липня близько 16:00 вдарили двома авіабомбами ФАБ-500 по промисловій зоні в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова, у результаті чого постраждали чотири людини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Терехова: "Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту. Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки".

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Деталі: О 16.06 очільник ОВА писав про удари по місту.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено: Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одну постраждалу. 

Дослівно: "У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зазначається, що ворог атакував місто двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області РФ.

Теми: Харків
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