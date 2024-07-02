Кількість постраждалих через російський удар по Харкову зросла до 4

Армія РФ 2 липня близько 16:00 вдарили двома авіабомбами ФАБ-500 по промисловій зоні в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова, у результаті чого постраждали чотири людини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Терехова: "Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту. Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки".

Реклама:

Деталі: О 16.06 очільник ОВА писав про удари по місту.

фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено: Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одну постраждалу.

Дослівно: "У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зазначається, що ворог атакував місто двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області РФ.