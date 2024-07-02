Довіра до Зеленського у низці країн Європи і США знизилась

Довіра до президента України Володимира Зеленського з боку населення низки країн Європи і США в порівнянні з минулим роком знизилась.

Джерело: "Європейська правда", дані опитування Pew Research Center, оприлюднені 2 липня

Деталі: Через понад два роки після вторгнення Росії в Україну рейтинги Зеленського є неоднозначними серед 35 країн-членів і не членів НАТО, які взяли участь в опитуванні. У середньому 40% дорослого населення цих країн вірять у те, що Зеленський зробить правильний вибір щодо світових справ, тоді як 46% не вірять.

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Більшість лише в семи країнах впевнені в його здатності орієнтуватися в міжнародних справах. І довіра до нього значно впала в кількох країнах Європи та Північної Америки.

У Європі довіра до українського президента суттєво різниться залежно від країни. Вісім з десяти дорослих у Швеції довіряють Зеленському – це найвищий показник довіри до українського президента ; приблизно така ж частка в Угорщині не довіряє.

З 2023 року довіра до Зеленського значно знизилася в багатьох країнах. Найбільше падіння відбулося в Польщі, де довіра до нього впала на 22 відсоткові пункти з минулого року.

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На 7 пунктів довіра впала у Нідерландах, Німеччині, Іспанії та Франції, на 6 – у Швеції.

У кількох місцях близько п'ятої частини населення або більше не висловлюють своєї думки щодо Зеленського. Це включає 45% дорослого населення в Індії.

Нагадаємо, швидкий вступ України до Європейського Союзу має найнижчу підтримку в Чехії серед чотирьох країн Вишеградської групи (Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина).

Інше опитування показало, що половина жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу.