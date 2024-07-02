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Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: 1 людина загинула, ще 2 поранені

Анастасія ПроцВівторок, 2 липня 2024, 19:37
Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: 1 людина загинула, ще 2 поранені
фото: Донецька ОВА

Російські війська у вівторок скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені. 

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним".

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фото: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними прокуратури загарбники скинули авіабомбу, ймовірно, "ФАБ-500" на приватний сектор міста. Від влучання загинула жінка 63 років. Подружжя та їх сусід отримали осколкові поранення. Їх ушпиталили.

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА знову закликав мешканців області евакуюватися.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині — небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь", — зазначив Філашкін.

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Крім того, за даними Донецької обласної прокуратури, 2 липня 2024 року російська армія завдала удару по місту Гірник. Внаслідок ворожої атаки у своїй оселі зазнав поранення 55-річний містянин. Під ворожий вогонь потрапило й селище Нью-Йорк, там окупанти вбили 76-річного жителя, а у селищі Північне Бахмутського району травмували чоловіка 54 років. 

Також армія РФ атакувала місто Сіверськ, що внаслідок цього тілесні ушкодження зазнали двоє родичів 37 й 56 років. 

Теми: Донецька областьжертви
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