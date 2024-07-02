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Поки Орбан був у Києві, Сійярто говорив з Лавровим

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Вівторок, 2 липня 2024, 20:16
Поки Орбан був у Києві, Сійярто говорив з Лавровим
СІЙЯРТО З ЛАВРОВИМ, GETTY IMAGES

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим у той час, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Джерело: "Європейська правда", пресслужба міністерства закордонних справ Росії

Деталі: За словами МЗС РФ, дзвінок ініціювала угорська сторона. Згідно із заявою, сторони "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".

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У повідомленні йдеться, що сторони "наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні".

"Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди", – вказує МЗС РФ.

Віктор Орбан, чия держава з 1 липня почала головувати у ЄС, прибув до Києва вранці 2 липня з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни РФ.

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Він заявив, що прибув до України практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі.

За підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.

Крім того, на перемовинах Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній. 

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Теми: ЛавровОрбанЗеленськийУгорщина
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