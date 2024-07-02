На Дніпропетровщині збили ворожу ракету
Вівторок, 2 липня 2024, 21:20
У небі над Дніпропетровською областю Сили оборони збили ворожу ракету Х-59/69.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряне командування "Схід", Повітряні сили
Пряма мова Лисака: "На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід"".
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Деталі: Повітряне командування "Схід" уточнило, що близько 21:00 2 липня 2024 року його підрозділ збив керовану авіаційну ракету, ймовірно Х-59/69.
Напередодні Повітряні сили писали про ракету в напрямку Дніпра.