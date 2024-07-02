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На Дніпропетровщині збили ворожу ракету

Анастасія ПроцВівторок, 2 липня 2024, 21:20
На Дніпропетровщині збили ворожу ракету

У небі над Дніпропетровською областю Сили оборони збили ворожу ракету Х-59/69.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряне командування "Схід", Повітряні сили

Пряма мова Лисака: "На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід"".

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Деталі: Повітряне командування "Схід" уточнило, що близько 21:00 2 липня 2024 року його підрозділ збив керовану авіаційну ракету, ймовірно Х-59/69.

Напередодні Повітряні сили писали про ракету в напрямку Дніпра.

Теми: Дніпропетровська область
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