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Перший демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру на виборах

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 2 липня 2024, 21:49
Перший демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру на виборах
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Він аргументував свою позицію тим, що під час дебатів Байден не зміг "ефективно захистити свої численні досягнення".

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Конгресмен з Техасу Ллойд Доггетт заявив у вівторок, що Байден повинен "прийняти болюче і важке рішення зняти свою кандидатуру".

"Моє рішення оприлюднити ці рішучі застереження не є легким і жодним чином не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден", – сказав Доггетт.

"Визнаючи, що, на відміну від Трампа, першочерговим зобов'язанням президента Байдена завжди було служіння нашій країні, а не собі, я сподіваюся, що він прийме болісне і важке рішення про зняття своєї кандидатури. Я з повагою закликаю його зробити це", – додав він.

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Раніше стало відомо, що Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційно висунути кандидатуру Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантовано забезпечити його присутність в бюлетені та припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну.

Перед цим ЗМІ повідомили, що сім'я Байдена закликала його залишитися в президентських перегонах та обговорювала, чи не звільнити його головних помічників після поганого виступу президента США на дебатах.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.

Теми: СШАБайден
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