На Закарпатті чоловік порізав вени у вбиральні ТЦК, щоб уникнути мобілізації

На Закарпатті військовозобов'язаний чоловік під час уточнення даних порізав собі вени у вбиральні ТЦК, щоб уникнути мобілізації. Йому надали медичну допомогу.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП

Дослівно: "Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці.

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Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні".

Деталі: В обласному центрі комплектування зазначили, що під час уточнення військово-облікових даних чоловік не хотів надавати військово-обліковий документ та заявив, що не хоче служити.

Також у Закарпатському ОТЦК додали, що чоловіка ще у 2017 році за станом здоров’я визнали непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Його передали з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних, тому він підлягає призову по мобілізації.