Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Держдеп: якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань

Олена ІвашківСереда, 3 липня 2024, 01:37
Держдеп: якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань
Джеймс О'Браєн, фото: state.gov

Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн сказав, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Джерело: Слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин, Голос Америки

Деталі: Нині, за словами О’Браяна, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

Реклама:

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

Пряма мова: "Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь". 

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
США
Байден пояснив, чому мало не заснув на дебатах з Трампом
Серед демократів ростуть сумніви щодо кандидатури Байдена на президентських виборах – Reuters
Україна не піде на територіальні поступки РФ, хоч і прислухається до порад щодо миру – ОП
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: