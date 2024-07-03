Держдеп: якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань
Середа, 3 липня 2024, 01:37
Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн сказав, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.
Джерело: Слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин, Голос Америки
Деталі: Нині, за словами О’Браяна, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.
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Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".
Пряма мова: "Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь".