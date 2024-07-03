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У Польщі придумали "жорсткий крок проти Мінська": обмежити доходи від транзиту

Іванна Костіна, Олена ІвашківСереда, 3 липня 2024, 01:57
У Польщі придумали жорсткий крок проти Мінська: обмежити доходи від транзиту
фото ілюстративне: AGENCJA WSCHOD/FORUM

У Варшаві ухвалили рішення  про запровадження дуже детального контролю на великому митному терміналі на кордоні з Білоруссю.

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Йдеться про пункт Малашевичі (гміна Тересполь, Бяльський повіт) в Люблінському воєводстві.

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Це має стати, як стверджують польські дипломати, надзвичайно жорстким кроком проти Мінська.

Левова частка вантажів зі сходу, в тому числі основні сухопутні поставки з Китаю, прямують на захід через так званий "сухий порт" Малашевичі. Залізницею вони прямують до країн-членів ЄС, а також до порту Гданськ, звідки відправляються в інші пункти призначення. Цей транзит є значним джерелом доходу для білоруського режиму. Його обмеження може мати багато наслідків.

Міністерство закордонних справ Польщі розраховує на тиск Пекіна на Мінськ, щоб змусити Лукашенка виконати польські вимоги.

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Як з'ясував кореспондент RMF FM, прийнято рішення про проведення надзвичайно детальних і ретельних перевірок товарів, що в'їжджають до Польщі. Мета – не допустити потрапляння небезпечних предметів і речовин на територію Європейського Союзу.

Як неофіційно стало відомо RMF FM, кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська було надіслано сигнал про те, що Польща більше не буде терпіти міграційний тиск на своєму кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.

На сьогоднішній день жодної задовільної відповіді на ці чіткі сигнали з боку Білорусі не надійшло.

Нагадаємо:

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Теми: ПольщаБілорусь
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