Росія атакує дронами і ракетами: ЗМІ пишуть, що у Дніпрі, Херсоні та на Запоріжжі чули вибухи

Повітряні сили повідомили про ракетно-дронову атаку на лівобережжі та півдні України, ЗМІ пишуть, що у Дніпрі, Херсоні та на Запоріжжі чули вибухи.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram, карта повітряних тривог

Деталі: Спершу ПС повідомили про рух двох груп російських ударних БпЛА: одна з Кіровоградської області, а інша з Херсонської. Ворожі дрони рухалися у напрямку Дніпропетровщини.

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Дослівно Повітряні сили: "Дніпро − група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу! Ракета в напрямку Дніпра! Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград!"

Деталі: Згодом Суспільне повідомило, що у Херсоні та Дніпрі чули вибухи.

Пряма мова секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко: "У місті (Запоріжжі − ред.) чули вибух! Перебувайте у безпечних місцях!"

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Згодом вона уточнила, що "вибух був за межами Запоріжжя".

Також Повітряні сили пишуть про "швидкісну ціль" через Харківщину в напрямку Полтавської області.

Наразі на сході та півдні країни лунає повітряна тривога.

Доповнено: Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів.

Фото суспільного

Ще пізніше Суспільне опублікувало фото пошкоджень торговельного центру у Дніпрі в результаті російських атаки 3 липня.