Росія атакує дронами і ракетами: ЗМІ пишуть, що у Дніпрі, Херсоні та на Запоріжжі чули вибухи
Повітряні сили повідомили про ракетно-дронову атаку на лівобережжі та півдні України, ЗМІ пишуть, що у Дніпрі, Херсоні та на Запоріжжі чули вибухи.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram, карта повітряних тривог
Деталі: Спершу ПС повідомили про рух двох груп російських ударних БпЛА: одна з Кіровоградської області, а інша з Херсонської. Ворожі дрони рухалися у напрямку Дніпропетровщини.
Дослівно Повітряні сили: "Дніпро − група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу! Ракета в напрямку Дніпра! Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград!"
Деталі: Згодом Суспільне повідомило, що у Херсоні та Дніпрі чули вибухи.
Пряма мова секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко: "У місті (Запоріжжі − ред.) чули вибух! Перебувайте у безпечних місцях!"
Згодом вона уточнила, що "вибух був за межами Запоріжжя".
Також Повітряні сили пишуть про "швидкісну ціль" через Харківщину в напрямку Полтавської області.
Наразі на сході та півдні країни лунає повітряна тривога.
Доповнено: Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів.
Ще пізніше Суспільне опублікувало фото пошкоджень торговельного центру у Дніпрі в результаті російських атаки 3 липня.