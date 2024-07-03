Байден пояснив, чому мало не заснув на дебатах з Трампом

Президент США Джо Байден у рамках кампанії у Вірджинії вчергове визнав свій поганий виступ на дебатах із Дональдом Трампом та пояснив, що почувався зле після серії авіаперельотів і зміни часових поясів, зазначивши, що це не може слугувати виправданням.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Байдена: що не найкращим чином показав себе на дебатах.

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"То був не мій кращий вечір, але справа у тому, що я вчинив не дуже розумно. Я вирішив пару разів облетіти світ, перетнути із сотню часових поясів перед тим, як пішов на дебати. Я не дослухався до команди, потім повернувся і мало не заснув на сцені".

Деталі: За його словами, "це не виправдання, але це пояснення".

Повідомляється, що Байден у червні літав до Франції та Італії окремими поїздками з інтервалом приблизно у два тижні, мав нічний переліт із саміту Групи семи в Італії до Лос-Анжелеса 15 червня, а потім повернувся до Вашингтона. Перед дебатами 27 червня він провів шість днів у Кемп-Девіді.

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Раніше у Білому домі пояснили невпевненість Байдена тим, що у нього була застуда, проте президент в останніх коментарях цього не згадав.

Передісторія:

Серед демократів наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати кандидатуру Джо Байдена на посаду президента у 2024 році і понад 20 членів Палати представників думають закликати його знятися, якщо у наступні дні він буде виглядати невпевнено.

У перших своїх коментарях після резонансних дебатів із Трампом Байден визнав свій поганий виступ, але сказав, що йти з перегонів не планує.

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