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Росіяни під ранок вдарили по селищній раді у Боровій: загинув чоловік

Ірина БалачукСереда, 3 липня 2024, 09:45
Росіяни під ранок вдарили по селищній раді у Боровій: загинув чоловік
Пошкоджена будівля селищної ради в Боровій. Фото з Telegram Олега Синєгубова

Одна людина загинула та ще дві постраждали у результаті ранкового російського обстрілу селища Борова Харківської області.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (3 липня − ред.) о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради. Внаслідок дій росіян загинув чоловік. Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки − гостра реакція на стрес".

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Деталі: Голова ОВА також опублікував фото пошкодженої будівлі селищної ради. 

 
фото прокуратури

Доповнено: Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що загинув 48-річний чоловік. 

 
фото прокуратури

Дослівно прокуратура: "Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю. Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років − поранення". 

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фото прокуратури

Деталі: Також повідомляється, що близько о 2:05 3 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по с. Руська Лозова Дергачівської ТГ, у результаті чого 65-річна жінка та 80-річний чоловік отримали поранення, та пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. 

 
фото прокуратури

За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400.  

 
фото прокуратури

Теми: Харківська областьвійнажертви
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