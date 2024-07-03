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Атака росіян 30 червня: уламки ворожої ракети впали на територію "Межигір’я"

Альона Мазуренко Середа, 3 липня 2024, 12:01
Атака росіян 30 червня: уламки ворожої ракети впали на територію Межигір’я
фото: Слідство.Інфо, Один із цих собак Аксель

Надвечір 30 червня під час атаки росіян уламки ворожої ракети впали на кінологічний центр у "Межигір’ї" – ексрезиденції президента-втікача Віктора Януковича. Від влучання осколків загинула собака військового, який перебуває на фронті.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на кінолога Петра Петровича, який був у центрі під час атаки РФ

Деталі: Також, за словами кінолога, пошкоджена будівля центру та вольєри, вибиті вікна, двері. Один з осколків влучив у голову собаці з кличкою Аксель.

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Місяцем раніше його власник військовий залишив Акселя у центрі, а сам поїхав добровольцем на фронт. 

Пряма мова кінолога: "У кінологічному центрі залишається понад 50 собак. Після російського обстрілу у деяких з них контузії та шоковий стан. Нині там прибирають наслідки руйнувань. Перевезти псів нікуди".

 
"Межигір’ї" 30 червня 
кадр з відео, яким поділився комендант Денис Тарахкотелик 

Деталі: На територію "Межигір’ї" ще з перших днів повномасштабного вторгнення влучають російські снаряди.

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"Межигір’ї" 30 червня 
кадр з відео, яким поділився комендант Денис Тарахкотелик 

Довідка: Кінологічний центр побудували за часів Януковича. Там були зібрані найдорожчі породи собак, яких купував президент-утікач та яких йому дарували лідери різних країн світу. Серед видів були: з десяток англійських мастифів, кавказькі вівчарки, шість тибетських мастифів (їх Януковичу привезла делегація з Китаю).

Останні 10 років у кінологічному центрі проходять реабілітацію діти та військові. Від початку повномасштабного вторгнення собак залучали до охорони Київщини та розмінування території.

 
"Межигір’ї" 30 червня 
кадр з відео, яким поділився комендант Денис Тарахкотелик 
 
"Межигір’ї" 30 червня 
кадр з відео, яким поділився комендант Денис Тарахкотелик 
 
"Межигір’ї" 30 червня 
кадр з відео, яким поділився комендант Денис Тарахкотелик 

Теми: ракетний ударМежигір’явійна
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