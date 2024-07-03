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Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його вигідний Росії "мирний план"

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 3 липня 2024, 12:04
Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його вигідний Росії мирний план
Віктор Орбан, Володимир Зеленський, фото: ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що президент Володимир Зеленський у розмові в Києві відкинув запропоноване ним "перемир’я" України з Росією із замороженням поточної лінії фронту та висловив сумнів у логіці цього плану.

Джерело: стаття "ЄвроПравди" про візит угорського лідера в Україну та його цілі

Деталі: У заявах для преси після закінчення двосторонніх перемовин Орбан сказав, що пропонував Зеленському невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз, що, на його думку, прискорило б мирні перемовини.

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Він додав, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

Згодом в інтерв’ю пропутінському журналісту, який прибув до Києва разом з угорською делегацією і взяв у Орбана інтерв’ю після зустрічей, угорський лідер підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я".

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. 

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Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.

Згаданий журналіст, якого угорська сторона включила до делегації –  Роджер Кьоппель, головний редактор, видавець та ключовий автор швейцарського сайту та тижневика Die Weltwoche. Це не дуже популярний сайт, проте Орбан вже кілька разів давав йому інтерв’ю. Кьоппель каже, що Орбан особисто запросив його поїхати до Києва. 

Раніше Кьоппель не раз був гостем німецькомовної редакції російського пропагандистського мовника RT, доки її не закрили, а у 2023 році їздив до Росії, де взяв компліментарне інтерв’ю у пропагандиста Соловйова та уповноваженої з прав дітей Львової-Белової, що разом із Путіним перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини. У своєму виданні він системно захищає Путіна.

Нагадаємо: Після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль

Теми: ОрбанЗеленськиймирРосія
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