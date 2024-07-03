Більшість європейців переконані, що війна України і РФ закінчиться переговорами

Переважна більшість європейців вважають, що російсько-українська війна закінчиться мирними перемовинами, водночас в окремих країнах понад 50% переконані, що партнери мали би підштовхувати Україну до переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин

Деталі: Практично у всіх 14 країнах, де проводилося опитування, європейці не вірять, що Україна може здобути перемогу. Окрім України (15-ї країни в опитуванні), віра у завершення війни перемогою України переважає лише в Естонії.

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В інших країнах більша частка респондентів вважають, що війна закінчиться мирними домовленостями.

Такі думки переважають і за умови, що західні партнери почнуть надавати Україні більшу військову допомогу – тоді віра у перемогу України зростає в середньому на 12 процентних пунктів, проте в одинадцяти країнах із 15 мирне врегулювання все одно вважають найбільш імовірним сценарієм.

Соціологи акцентують, що є помітні відмінності залежно від країни, а також всередині кожної країни, де проводилося дослідження – залежно від політичних поглядів респондентів.

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До умовного табору "якогось миру якнайшвидше" відносяться Болгарія, Греція та Італія, умовного табору "справедливого для України миру" – Естонія, Швеція, Польща, Британія, Португалія, а ще в шести країнах думки розділилися приблизно навпіл. Великих відмінностей за результатами опитування у січні та у травні 2024 року немає.

Видання зазначає, що цей розкол найкраще видно за запитанням про те, якою має бути політика Європи щодо російсько-української війни, де пропонують обрати між підтримкою України задля того, щоб вона могла деокупувати свої території, і підштовхуванням України до якоїсь угоди з Росією.

Тим часом у США зросла частка тих, хто підтримує більшу військову допомогу Україні.