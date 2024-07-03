Джерела в команді Зеленського кажуть, що він "втомився від Шмигаля"

Співрозмовники в оточенні президента Володимира Зеленського розповіли, що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у команді Зеленського

Пряма мова: "Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок...

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Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися".

Деталі: Інший високопоставлений співрозмовник УП розповів, що це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".

За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єркою-міністеркою України – Міністеркою економіки Юлією Свириденко.

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Також розглядають, ексглаву Мінрегіону голову правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова. Проте, щодо його кандидатури є сумніви. Особливо після розслідування УП про його зв'язок із директором НАБУ Семеном Кривоносом.