УП запрошує розділити 4-річницю заснування Клубу читачів разом
Запрошуємо вас долучитися до Клубу УП та 9 липня разом з нами відсвяткувати день народження спільноти.
Чотири роки тому редакція "Української правди" заснувала Клуб УП, аби бути ще ближчими з читачами, чути їхні думки та краще розуміти потреби.
Фінансові внески читачів за цей період допомогли нам стійкіше триматися на ногах під час пандемії коронавірусу, а також продовжують допомагати у складний час війни.
За допомогою внесків від читачів ми створюємо нові проєкти, серед яких подкасти та репортажі і розслідування на YouTube.
Завдяки фінансовій підтримці від читачів Клубу УП Оля Кириленко має змогу їздити у відрядження на схід, команда Федора Попадюка — створювати нові проєкти, а Михайло Ткач вишукувати можновладців за кордоном.
Що дає членство в Клубі УП:
- Можливість отримати мерч з Дон Кіхотом, який є символом УП (за річну підписку від 1000 грн - пін, а також футболку за річну підписку від 2500 грн);
- Доступ до закритої Facebook-групи та чату іншими учасниками Клубу УП та нашою редакцією;
- Можливість пропонувати теми для матеріалів;
- Приходити на записи YouTube-проєктів та ставити питання гостям ;
- Отримувати безкоштовні квитки на наші некомерційні заходи та від 50% знижки на комерційні, а також відвідувати заходи від наших партнерів.
Долучайтеся до Клубу УП, підтримуйте незалежну журналістику, яка призводить до змін.
Якщо ви зареєструвалися у Клуб та хочете долучитися до дня народження, просимо писати нашій менеджерці спільноти Ользі Гуцол на пошту: olha.hutsol@pravda.
В рамках святкування ми збираємо кошти на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ.
Долучитися до збору на БПЛА HEAVY SHOT
🎯Ціль: 2 830 000.00 ₴
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