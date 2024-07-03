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УП запрошує розділити 4-річницю заснування Клубу читачів разом

"Українська правда"Середа, 3 липня 2024, 13:55
УП запрошує розділити 4-річницю заснування Клубу читачів разом

Запрошуємо вас долучитися до Клубу УП та 9 липня разом з нами відсвяткувати день народження спільноти. 

Чотири роки тому редакція "Української правди" заснувала Клуб УП, аби бути ще ближчими з читачами, чути їхні думки та краще розуміти потреби. 

Фінансові внески читачів за цей період допомогли нам стійкіше триматися на ногах під час пандемії коронавірусу, а також продовжують допомагати у складний час війни. 

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За допомогою внесків від читачів ми створюємо нові проєкти, серед яких подкасти та репортажі і розслідування на YouTube. 

Завдяки фінансовій підтримці від читачів Клубу УП Оля Кириленко має змогу їздити у відрядження на схід, команда Федора Попадюка — створювати нові проєкти, а Михайло Ткач вишукувати можновладців за кордоном. 

Що дає членство в Клубі УП:

ВІДЕО ДНЯ
  • Можливість отримати мерч з Дон Кіхотом, який є символом УП (за річну підписку від 1000 грн - пін, а також футболку за річну підписку від 2500 грн);
  • Доступ до закритої Facebook-групи та чату іншими учасниками Клубу УП та нашою редакцією;
  • Можливість пропонувати теми для матеріалів;
  • Приходити на записи YouTube-проєктів та ставити питання гостям ;
  • Отримувати безкоштовні  квитки на наші некомерційні заходи та від 50% знижки на комерційні, а також відвідувати  заходи від наших партнерів. 

Долучайтеся до Клубу УП, підтримуйте незалежну журналістику, яка призводить до змін.

Якщо ви зареєструвалися у Клуб та хочете долучитися до дня народження, просимо писати нашій менеджерці спільноти Ользі Гуцол на пошту: olha.hutsol@pravda. 

В рамках святкування ми збираємо кошти на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ.

Долучитися до збору на БПЛА HEAVY SHOT

🎯Ціль: 2 830 000.00 ₴

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