УП запрошує розділити 4-річницю заснування Клубу читачів разом

Запрошуємо вас долучитися до Клубу УП та 9 липня разом з нами відсвяткувати день народження спільноти.

Чотири роки тому редакція "Української правди" заснувала Клуб УП, аби бути ще ближчими з читачами, чути їхні думки та краще розуміти потреби.

Фінансові внески читачів за цей період допомогли нам стійкіше триматися на ногах під час пандемії коронавірусу, а також продовжують допомагати у складний час війни.

Реклама:

За допомогою внесків від читачів ми створюємо нові проєкти, серед яких подкасти та репортажі і розслідування на YouTube.

Завдяки фінансовій підтримці від читачів Клубу УП Оля Кириленко має змогу їздити у відрядження на схід, команда Федора Попадюка — створювати нові проєкти, а Михайло Ткач вишукувати можновладців за кордоном.

Що дає членство в Клубі УП:

ВІДЕО ДНЯ

Можливість отримати мерч з Дон Кіхотом, який є символом УП (за річну підписку від 1000 грн - пін, а також футболку за річну підписку від 2500 грн);

Доступ до закритої Facebook-групи та чату іншими учасниками Клубу УП та нашою редакцією;

Можливість пропонувати теми для матеріалів;

Приходити на записи YouTube-проєктів та ставити питання гостям ;

Отримувати безкоштовні квитки на наші некомерційні заходи та від 50% знижки на комерційні, а також відвідувати заходи від наших партнерів.

Долучайтеся до Клубу УП, підтримуйте незалежну журналістику, яка призводить до змін.



Якщо ви зареєструвалися у Клуб та хочете долучитися до дня народження, просимо писати нашій менеджерці спільноти Ользі Гуцол на пошту: olha.hutsol@pravda.

В рамках святкування ми збираємо кошти на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ.



Долучитися до збору на БПЛА HEAVY SHOT

🎯Ціль: 2 830 000.00 ₴

🔗Посилання на банку: monobank.ua

💳Номер картки банки

5375 4112 1964 2514