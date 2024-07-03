Джерела: ГУР та СЗР провели спільну операцію, через що зупинився важливий для Росії комбінат

Українські сили 1 липня завдали удару безпілотниками по електропідстанціях в Білгородській області, через що зупинив роботу Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Воронезькій області РФ.

Джерело: співрозмовники УП в ГУР

Деталі: Удар був спільною операцією Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки. Оскольський електрометалургійний комбінат – єдиний в Росії металургійним підприємством повного циклу.

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Як зазначають джерела у спецслужбі, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Білгородської області: ПС "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та ПС "Металургійну" біля с. Волоконовскоє.

Повідомляється, що в результаті операції було повністю знеструмлено комбінат, через що зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску може знадобитись декілька місяців.

Джерела вказують, що цей комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки виробляє високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей для автопрому та машинобудування.

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Продукцією комбінату у своїй роботі користуються такі підприємства російського ВПК: "ГАЗ", "УАЗ", "КамАЗ", заводи групи підшипникових компаній "ЕПК" та "SKF".

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